 На Закарпатті вводять ″червоний″ рівень епіднебезпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2021

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Новини

На Закарпатті вводять "червоний" рівень епіднебезпеки

У Закарпатській області ввели "червоний" рівень епіднебезпеки через поширення коронавірусу. Напередодні місцева влада ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень.

Лікарня в Ужгороді

Лікарня в Ужгороді

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на позачерговому засіданні в суботу, 6 березня, ухвалила рішення про запровадження "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

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"Червоний" рівень епіднебезпеки запроваджується на Закарпатті з опівночі 8 березня. Під час нього діятимуть відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи.

Напередодні регіональна комісія з питань ТЕБ та НС у Закарпатській області ухвалила рішення про впровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів на територіях населених пунктів області, де склалася неблагополучна епідемічна ситуація через COVID-19.

Запровадження "червоного" рівня епіднебезпеки передбачає, серед іншого, зміну графіків руху регулярних та нерегулярних перевезень міжобласного сполучення, а також заборону посадки і висадки пасажирів на рейсах міжобласного сполучення.

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