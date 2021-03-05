На Закарпатті посилили карантинні обмеження

Регіональна комісія з техногенно- екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) у Закарпатській області ухвалила рішення про впровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів на територіях населених пунктів області, де склалася неблагополучна епідемічна ситуація через COVID-19. Про це у п'ятницю, 5 березня, повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації.

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"Ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81 відсоток. Враховуючи тенденцію останніх днів, у наших медичних закладах не залишиться жодного вільного ліжка. Попереду вихідні. Ми маємо терміново розірвати цей ланцюг інфікування", - наводить слова голови облдержадміністрації Анатолія Полоскова пресслужба ОДА.

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Відповідно до обмежень, на територіях з критичною ситуацією з COVID-19 припиняють роботу заклади громадського харчування, ТРЦ, спортивні зали, непродовольчі ринки, скасовуються усі масові заходи тощо.