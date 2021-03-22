 COVID-19 в Україні: 333 померлих за добу, 11476 нових заражень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2021

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Новини

COVID-19 в Україні: 333 померлих за добу, 11476 нових заражень

Минулої доби в Україні померли 333 інфікованих коронавірусом людини. Це найбільший показник від початку пандемії.

Пацієнт із COVID-19 у лікарні Ужгорода

Пацієнт із COVID-19 у лікарні Ужгорода

За минулу добу в Україні було зафіксовано 333 летальних випадки у пацієнтів із діагнозом COVID-19. Про це вранці вівторка, 23 березня, у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Це є найбільшою кількістю померлих протягом доби від початку пандемії COVID-19 в Україні. Попереднього разу максимальна кількість летальних випадків у осіб з коронавірусом була зафіксована 16 березня, коли було нараховано 289 жертв хвороби.

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Кількість нових випадків коронавірусу зростає

Також, за словами Степанова, за минулу добу в Україні було виявлено 11476 нових випадків інфікування коронавірусом. Для порівняння, минулого вівторка, 16 березня, міністр повідомляв про 9642 пацієнти, яким було поставлено діагноз COVID-19.

При цьому найбільше нових випадків було діагностовано у Києві (1050), Одеській (1122), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

Більше 30 тисяч жертв пандемії в Україні

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у більш ніж 1,5 мільйона людей. При цьому більше 1,2 мільйона з них вже одужали.

Загальна кількість померлих із діагнозом COVID-19 в Україні сягнула 30431.

Дивитись відео 26:18

Український імунолог про колективний імунітет, щеплення від COVID-19 та російську вакцину (12.02.2021)

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  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

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    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

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  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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