COVID-19 в Україні: 333 померлих за добу, 11476 нових заражень

За минулу добу в Україні було зафіксовано 333 летальних випадки у пацієнтів із діагнозом COVID-19. Про це вранці вівторка, 23 березня, у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Це є найбільшою кількістю померлих протягом доби від початку пандемії COVID-19 в Україні. Попереднього разу максимальна кількість летальних випадків у осіб з коронавірусом була зафіксована 16 березня, коли було нараховано 289 жертв хвороби.

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Кількість нових випадків коронавірусу зростає

Також, за словами Степанова, за минулу добу в Україні було виявлено 11476 нових випадків інфікування коронавірусом. Для порівняння, минулого вівторка, 16 березня, міністр повідомляв про 9642 пацієнти, яким було поставлено діагноз COVID-19.

При цьому найбільше нових випадків було діагностовано у Києві (1050), Одеській (1122), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

Більше 30 тисяч жертв пандемії в Україні

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у більш ніж 1,5 мільйона людей. При цьому більше 1,2 мільйона з них вже одужали.

Загальна кількість померлих із діагнозом COVID-19 в Україні сягнула 30431.

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