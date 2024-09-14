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Війська РФ уночі атакували Україну дронами: ППО збила 72

Дмитро Шварц
14 вересня 2024 р.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО в ніч на 14 вересня збили 72 з 76 "шахедів". Два були локаційно втрачені на території України, ще два - повернулися в РФ.

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Робота ППО у небі над Києвом, 7 вересня 2024 року
Сили ППО уночі збили 72 ударні дрони (фото з архіву)Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Війська РФ у ніч на суботу, 14 вересня, завдали чергового удару по Україні, застосувавши для цього 76 ударних безпілотників типу "Shahed".

Як повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), в результаті протиповітряного бою було збито 72 ударні БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей. 

"Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України, ще два - повернулися в Росію", - йдеться у повідомленні Повітряних сил, оприлюдненому зранку у суботу, 14 вересня.

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Зеленський: Україні потрібно більше можливостей

Чергову атаку РФ прокоментував й президент України Володимир Зеленський, подякувавши воїнам армійської авіації, мобільних вогневих груп та протиповітряної оборони за те, що більшість "шахедів" були збиті.

"Нам потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності, щоб і надалі захищати життя та наших людей. Працюємо над цим з усіма партнерами України", - заявив Зеленський в дописі у Telegram.

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РФ застосувала проти України більше 8000 "шахедів" - МЗС

Від початку повномасштабного вторгнення Росія використала для ударів по Україні вже 8 060 безпілотників Shahed, розроблених в Ірані. Такі дані напередодні навели у міністерстві закордонних справ України.

"Цього дня два роки тому українські захисники збили перший іранський безпілотник Shahed-136, запущений Росією. Партнерство між Росією та Іраном призвело до втрати домівок і втрачених життів. Усякому терору приходить кінець. Але Росія та її партнери по злочину не зупиняться, якщо не отримають жорсткої відповіді", - заявили у МЗС.

Нагадаємо, що Іран постачає РФ не лише ударні безпілотники. Так, днями держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Росія вже отримала від Ірану партію балістичних ракет малої дальності, які, як очікується, будуть використані проти України впродовж кількох тижнів. Окрім того, десятки російських військовослужбовців тренувалися в Ірані з використанням ракети Fath-360, яка має радіус дії 120 кілометрів. 

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