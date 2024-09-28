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Удари військ РФ по Харківщині: загинув суддя Верховного Суду

Валерій Сааков
28 вересня 2024 р.

Під обстрілом військ РФ опинилися Слатине й Козача Лопань. Унаслідок ударів загинули четверо цивільних, ще щонайменше шестеро людей зазнали поранень. Серед загиблих - суддя Верховного Суду.

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Наслідки російського ракетного удару по Харкову, вересень 2024 року
Наслідки російських ударів по Харківщині (архівне фото)Фото: Titov Yevhen/abaca/IMAGO

Війська РФ обстріляли в суботу, 28 вересня, два населених пункти в Харківській області- селища Слатине й Козача Лопань. Внаслідок цих ударів загинули четверо людей, ще щонайменше шестеро - зазнали поранень, 

Так, унаслідок російського удару по Слатиному загинуло троє осіб, ще щонайменше троє людей отримали поранення. "Одна жінка - у важкому стані. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, пошкоджений заклад освіти, магазини. Люди в цей час перебували на вулиці", - написав посадовець у Telegram-каналі.

У Козачій Лопані загинув суддя Верховного Суду

Крім того, російський безпілотник влучив у цивільну автівку в Козачій Лопані. В результаті удару загинув суддя, ще троє жінок дістали поранення, поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури. Загиблим виявився 61-річний суддя Верховного Суду України, який розвозив у регіоні гуманітарну допомогу.

Згодом пресслужба ВС повідомила, що загиблий 28 вересня в Козачій Лопані судочинець - це суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко.

Нагадаємо, раніше цього дня війська РФ завдали серію ударів по медичному закладу й житловій забудові в місті Суми, внаслідок чого загинуло 9 осіб, ще 19 отримала поранення. У місті оголосили жалобу.

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