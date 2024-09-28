Удар по Сумах: число жертв зросло до 9, оголошено жалобу

Серед загиблих унаслідок серії російських ударів по Сумах - працівник Нацполіції й медсестра, ще 19 людей зазнали поранень. У місті оголосили жалобу.

Унаслідок низки ударів, яких війська РФ завдали у суботу, 28 вересня, по медзакладу й житловій забудові в Сумах, загинуло загалом дев'ятеро людей. Як повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), серед загиблих під час російських сьогоднішніх атак по місту - працівник Нацполіції України.

Також внаслідок удару по медзакладу загинула одна медпрацівниця, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) .

У МОЗ також уточнили, що число поранених зросло до 19. Наразі пошуково-рятувальні роботи на місцях російських ударів у обласному центрі завершені, триває розбір завалів, повідомили в ДСНС.

"Під час вибухів частково зруйновано перекриття між першим та другим поверхами, а також четвертий поверх і дах чотириповерхової будівлі клінічної лікарні "Святого Пантелеймона".

Виникла пожежа, яку вдалося локалізувати на площі 150 квадратних метрів. Крім того, пошкоджено скління вікон у двох багатоквартирних будинках та двох автомобілях", - йдеться у повідосленні ДСНС у Telegram.

У місті оголосили жалобу за загиблими

Водночас влада Сумської області оголосила, що на знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді 29 та 30 вересня будуть Днями жалоби.

Як повідомлялося, у ніч на суботу війська РФ завдали удару дроном-камікадзе типу Shahed по медзакладу та житловому сектору міста Суми.