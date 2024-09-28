  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Удар по Сумах: число жертв зросло до 9, оголошено жалобу

Валерій Сааков
28 вересня 2024 р.

Серед загиблих унаслідок серії російських ударів по Сумах - працівник Нацполіції й медсестра, ще 19 людей зазнали поранень. У місті оголосили жалобу.

https://p.dw.com/p/4lBz0
Наслідки російського удару по медзакладу в Сумах, 28 вересня 2024 року
Наслідки російського удару по медзакладу в СумахФото: Sergei Gapon/National Police of Ukraine/AFP

Унаслідок низки ударів, яких війська РФ завдали у суботу, 28 вересня, по медзакладу й житловій забудові в Сумах, загинуло загалом дев'ятеро людей. Як повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), серед загиблих під час російських сьогоднішніх атак по місту - працівник Нацполіції України. 

Також внаслідок удару по медзакладу загинула одна медпрацівниця, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) .

У МОЗ також уточнили, що число поранених зросло до 19. Наразі пошуково-рятувальні роботи на місцях російських ударів у обласному центрі завершені, триває розбір завалів, повідомили в ДСНС.

"Під час вибухів частково зруйновано перекриття між першим та другим поверхами, а також четвертий поверх і дах чотириповерхової будівлі клінічної лікарні "Святого Пантелеймона".
Виникла пожежа, яку вдалося локалізувати на площі 150 квадратних метрів. Крім того, пошкоджено скління вікон у двох багатоквартирних будинках та двох автомобілях", - йдеться у повідосленні ДСНС у Telegram.

У місті оголосили жалобу за загиблими

Водночас влада Сумської області оголосила, що на знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді 29 та 30 вересня будуть Днями жалоби.

Як повідомлялося, у ніч на суботу війська РФ завдали удару дроном-камікадзе типу Shahed по медзакладу та житловому сектору міста Суми.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

"Як ми вціліли, я не знаю": у Сумах "шахед" влучив у багатоповерхівку: є загиблі і поранені (13.03.2024)

"Як ми вціліли, я не знаю": у Сумах "шахед" влучив у багатоповерхівку: є загиблі і поранені (13.03.2024)

Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах. 15 квартир повністю зруйновані. Є загиблі та поранені.  
Конфлікти13 березня 2024 р.01:13 хв.
Сили ППО збивають "шахед" над Києвом (фото з архіву)

Україну атакували 80 дронів і дві ракети - є пошкодження

Україну атакували 80 дронів і дві ракети - є пошкодження

Дрони, які випустила Росія, збивали в межах десяти областей. У Хмельницькому пошкоджений житловий будинок. У Херсоні постраждав чоловік.
Конфлікти22 вересня 2024 р.
ЛЕП

У Сумах "шахеди" повторно вдарили по енергооб'єктах

У Сумах "шахеди" повторно вдарили по енергооб'єктах

Російські війська вночі повторно атакували об'єкти енергетики в Сумах. У Кропивницькому дрони пошкодили житлові будинки, є загиблий та поранена. На Миколаївщині уламки ракети РФ пошкодили аграрне підприємство.
Конфлікти18 вересня 2024 р.
Більше публікацій