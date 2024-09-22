Україну атакували 80 дронів і дві ракети - є пошкодження

Дрони, які випустила Росія, збивали в межах десяти областей. У Хмельницькому пошкоджений житловий будинок. У Херсоні постраждав чоловік.

У ніч на 22 вересня 2024 року РФ завдала удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору окупованої Луганської області та випустила по Україні 80 ударних БпЛА типу "Shahed" із Єйська та Курська. Про це у неділю, 22 вересня, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. У результаті збито 71 ударний дрон, іще шість локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

У Хмельницькому пошкоджено житлову будівлю

Влада Хмельницької області прозвітувала про знищення 8 "шахедів". У місті Хмельницькому внаслідок атаки пошкоджено житлову будівлю. Розмір завданих збитків встановлюються.

У Миколаївській області внаслідок удару FPV-дронів у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, господарські приміщення, гараж та автомобіль, а у селі Парутине виникла пожежа у палаці культури, інформує ОДА.

У Херсоні від атаки постраждав 86-річний чоловік. Його ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги.

На Полтавщині поцілили в енергоінфраструктуру

На Полтавщині є пошкодження енергетичної інфраструктури в одному районі області. В результаті чого без світла залишились понад 80 споживачів.

Увечері та вночі росіяни продовжували також атакувати Нікополь у Дніпропетровській області. "Залп з РСЗВ "Град", артобстріли, використання дронів-камікадзе. Ворожий терор відчули на собі Нікополь і Червоногригорівська громада. У райцентрі через застосування ударного БпЛА пошкоджений службовий автомобіль газової служби", - розповіли у обласній адміністрації.

У лікарні залишаються двоє постраждалих під час атаки на місто 21 вересня. Стан 4-річної дівчинки тяжкий.