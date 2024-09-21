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Росія вдарила по Нікополю і Сумах: серед загиблих діти

Олена Перепадя
21 вересня 2024 р.

Унаслідок ударів військ РФ по цивільних об'єктах у низці регіонів України є загиблі й пораненні серед цивільного населення, зокрема діти.

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Наслідки ударів військ РФ по Харкову
Наслідки ударів військ РФ по цивільних об'єктах України (архівне фото)Фото: Titov Yevhen/abaca/IMAGO

Протягом дня суботи, 21 вересня, російські війська завдали ударів по цивільних у різних регіонах України. Так, удень Росія завдала удару дроном-камікадзе по автомобілю в Нікополі Дніпропетровської області, унаслідок чого двоє людей загинули, одна з них - дитина, а двоє інших дістали поранення, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Поранено двох людей - 4-річну дитину та 25-річного чоловіка. Такі наслідки ворожої атаки по Нікополю. Нелюди влучили дроном-камікадзе по машині, в якій перебували люди", - написав Лисак у Telegram.

Національна поліція опублікувала фото наслідків удару по Нікополю.

Влада області щоденно повідомляє про удари росіян по Нікополю, жертвами яких стають цивільні особи, і які спрямовані по цивільній інфраструктурі.

Удари військ РФ по цивільній інфраструктурі в Сумській області

Також посеред дня суботи російські війська завдали удару керованою авіаційною бомбою по приватній забудові в Сумах. За даними обласної влади, постраждала одна людина, зруйновані та пошкоджені приватні будинки.

Згодом у ДСНС повідомили, що в другій половині дня російський безпілотник ударив по одному із населених пунктів Сумського району. Унаслідок чого спалахнула пожежа в будівлі медичного закладу, яку згодом загасили. Даних про постраждалих немає, додали в службі.

За даними Сумської ОВА, протягом дня росіяни здійснили 81 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. "Зафіксовано 175 вибухів. Обстрілу зазнали Сумська, Миколаївська, Хотинська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Тростянецька, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - йдеться у повідомленні ОВА Сумщини ввечері 21 вересня.

Від ударів по Харкову також потерпали цивільні об'єкти

Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці суботи в Харкові тривали роботи з ліквідації ударів військ РФ по обласному центру. "Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: громадські місця, готель, дорожнє полотно. Пошкоджено чотирьохповерховий корпус лікарні, де знаходились пацієнти. Це відділення пульмонології, ендокринології, хірургії", - написав Синєгубов у Telegram-каналі.

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