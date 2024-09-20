Армія РФ била по Харківщині та іншим регіонам: є загиблі

Російські війська вдень 20 вересня обстрілювали Харків, Херсон, Дніпро, Нікополь та інші регіони України. Внаслідок ударів загинули і поранені цивільні.

Російські війська вдень п'ятниці, 20 вересня, обстріляли Харків та Харківську область, внаслідок чого загинули дві людини.

Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, близько 14-ї години росіяни здійснили мінометний обстріл села Івашки Золочівської громади, внаслідок чого поранення середньої тяжкості отримали чоловік та жінка, легке поранення - ще один чоловік.

Після 15-ї години армія РФ завдала ударів по Ківшарівці Купʼянського району, через що загинули 43-річний чоловік та 53-річна жінка, а також щонайменше дві жінки отримали поранення.

Також близько 17-ї години росіяни завдали два удари керованими авіабомбами (КАБ) по місту Харків, внаслідок чого постраждали троє людей.

У Херсоні загинув 27-річний чоловік

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у п'ятницю про жертви у місті внаслідок російського обстрілу.

"Один загиблий і четверо поранених у Херсоні за сьогоднішній день. Чоловіку, якого сьогодні вбили окупанти, було 27 років. Поранені - теж чоловіки 49, 60, 62 та 64 років. Усі вони отримали тілесні ушкодження внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона", - зазначив він.

Також 20 вересня російські війська обстрілювали й Станіслав Білозерської громади Херсонщини. За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок обстрілу загинула 74-річна жінка.

РФ обстріляла Нікопольщину та Дніпро

Протягом п'ятниці росіяни більше двадцяти разів атакували Нікопольський район, про що повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, район потерпав від дронів-камікадзе та артобстрілів, крім цього, росіяни скидали боєприпаси з БпЛА.

"Гучно було в Нікополі, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. Постраждав 48-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно", - зазначив Лисак.

Лисак додав, що внаслідок ударів була знищена господарська споруда, а ще кілька - пошкоджені. Також були понівечені автозаправна станція, три багатоповерхівки і чотири приватні будинки.

Ввечері 20 вересня Лисак повідомив про атаку на Дніпро, внаслідок якої, за попередніми даними, постраждала одна людина. "Частково зруйновано будівлю освітнього центру", - написав він у Telegram.

На Сумщині знищені щонайменше 50 гектарів лісу

Внаслідок російських ударів у Сумській області за поточну добу знищено щонайменше 50 гектарів лісу, повідомив Північний лісовий офіс.

"Протягом останньої доби в лісах Сумської області виникло 13 лісових пожеж, які охопили мінімум 50 гектарів. Причиною стали безперервні обстріли, що тривають як вдень, так і вночі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 20 вересня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок якого постраждали четверо людей. 19 вересня армія РФ скинула керовану авіабомбу на Сумський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці, внаслідок чого одна людина загинула і 13 дістали травм різного ступеня тяжкості.