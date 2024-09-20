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Росія вночі запустила по Україні 70 дронів і 4 ракети

Максим Сидоржевський
20 вересня 2024 р.

Один із "шахедів" пролетів неподалік від Хмельницької АЕС. Три ракети, якими атакувала РФ, - невстановленого типу.

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Робота ППО у Києві
Архівне фото роботи ППОФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

У ніч на п'ятницю, 20 вересня, російські окупанти атакували Україну 70-ма ударними дронами типу Shahed і чотирма ракетами, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. 

Зокрема, Донеччину атакували трьома ракетами невстановленого типу, а Дніпропетровщину - керованою авіаційною ракетою Х-59.

ППО працювала в 13 областях

"В результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59", - зазначили в Повітряних силах ЗСУ. Ще дев'ять безпілотників були локаційно втрачені в кількох регіонах України.

Протиповітряна оборона працювала в Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Пожежа на Львівщині, дрон над ХАЕС

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в одному з сіл області, де загорілося приміщення колишнього колгоспу, але вогонь оперативно загасили. Уламки також пошкодили три автомобілі, а в житлових будинках неподалік падіння вибиті вікна.

Своєю чергою голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що під час атаки було зафіксовано проліт дрона в безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції. "Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС", - зазначив він.

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