Зеленський: Не всі обіцянки з саміту НАТО щодо ППО виконані

Досі не повністю виконані всі обіцянки щодо ППО, які дали Україні у липні на саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вашингтоні, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у середу, 18 вересня.

"Ми маємо чіткі завдання щодо комплектації бригад - це техніка, це навчання. Досі ще не повністю виконані всі обіцянки щодо ППО, які звучали в межах саміту у Вашингтоні. І це важливо - саме зараз, саме на початку осені мати більше результатів для повітряного щита", - наголосив він.

При цьому Зеленський повідомив, що нині готуються зустрічі та перемовини з партнерами, пріоритетом яких буде реалізація всього, про що домовлялися і що поки гальмується на етапі логістики, а також "більш стратегічні речі".

Обіцянки на саміті НАТО

Під час саміту НАТО у липні 2024 року партнери оголосили "історичну передачу Україні обладнання для протиповітряної оборони". Зокрема, Києву пообіцяли додаткові батареї Patriot і обладнання до них, а також додаткову систему SAMP/T від Італії. Крім того, США та партнери зобов'язалися передати "десятки тактичних систем протиповітряної оборони", зокрема системи NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard, а також постачання боєкомплекту до них.

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У такий спосіб Захід відреагував на варварський обстріл військами РФ дитячої лікарні "Охмадит" й низки інших цивільних цілей у Києві та інших містах України.

Раніше Зеленський заявляв, що постачання партнерами сучасної західної авіації та систем ППО поступово зміцнює від російських атак український повітряний щит, роблячи його одним із найсильніших у Європі. Однак, за його словами, систем ППО ще недостатньо, щоб закрити від російських ракет і дронів все небо.