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Росія вдарила "Іскандером-М" по Одесі: є постраждалі

Дмитро Шварц
20 вересня 2024 р.

Російські війська вдень 20 вересня завдали ракетний удар по Одесі, внаслідок чого постраждали четверо людей. Уламки ракети пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру міста, а також цивільне судно.

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Наслідки ракетного удару по Одесі (архівне фото)
Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру ОдесиФото: Nina Liashonok/Ukrinform/IMAGO

Російські військові вдень п'ятниці, 20 вересня, завдали ракетний удар по Одесі, внаслідок чого поранення отримали четверо цивільних.

"Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. Четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога", - повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

За його словами, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Як повідомляв міський голова Одеси Геннадій Труханов, армія РФ задала удару по місту приблизно о 14-й годині п'ятниці.

Війська РФ регулярно б'ють по Одесі та області балістичними ракетами, намагаючись пошкодити портову та іншу цивільну інфраструктуру регіону. Від ударів потерпає також цивільне населення. Так, 14 серпня, внаслідок удару російських військ було поранено водія зерновоза. Внаслідок удару російських військ 4 липня на Одещині загинув один цивільний, а ще сімох було поранено.

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