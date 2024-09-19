ЄС заплатить за відбудову енергооб'єктів України активами РФ

ЄС заплатить за відбудову енергооб'єктів України активами РФ19 вересня 2024 р.
Євросоюз надасть 100 мільйонів євро із заморожених активів Росії для відновлення української енергетичної інфраструктури, зруйнованої російськими ракетними ударами, а також збільшить обсяги імпорту електроенергії в Україні на час зимових холодів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 20 вересня відвідає Києв і обговорить ці заходи з президентом України Володимиром Зеленським. Про це фон дер Ляєн повідомила журналістам під час пресконференції у Брюсселі у четвер, 19 вересня.
"Буде правильним, якщо Росія заплатить"
Ракетні атаки, які Росія систематично завдає по українській енергетичній інфраструктурі, вивели з ладу 9 гігават генеруючих потужностей України. "Це приблизно становить еквівалент сукупних енергетичних спроможностей трьох країн Балтії, що дає вам уявлення про жорстокість цих атак", - наголосила фон дер Ляєн. Особливо нищівним було бомбардування 26 серпня цього року, коли протягом майже 12-годинної атаки росіяни випустили по Україні близько 230 ракет і дронів.
Євросоюз та його країни-члени мають намір "робити все можливе, щоб в Україні було світло і щоб взимку мужні українці були в теплі, а економіка країни продовжувала функціонувати". Наразі потреба України в енергетичних потужностях на зиму становить близько 18 гігават. Аби їх компенсувати Єврокомісія запропонувала сконцентрувати діяльність за трьома напрямками.
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Перший полягає у відновленні та ремонті зруйнованих енергооб’єктів. За словами фон дер Ляєн, ЄС "сконцентрує свої зусилля з відбудови, аби відновити 2,5 гігавата потужностей, що становить близько 15% від загальної потреби України в енергії на цю зиму". Окрім цього, країни-члени ЄС у межах "механізму цивільного захисту" доставили в Україну понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів, і "їх надійде ще більше". Як приклад солідарності з Україною, очільниця Єврокомісії навела Литву. У цій країні була демонтована електростанція, її запчастини перевезені і заново змонтовані в Україні.
Другий напрямок допомоги полягатиме у збільшенні обсягів імпорту електроенергії, оскільки енергосистема України під'єднана до Європейської континентальної мережі. На сьогодні ЄС постачає в Україну 2 гігавати електроенергії, що покриває близько 12% від потреб країни взимку і є еквівалентом потужностей Запорізької АЕС, яка з початку війни окупована Росією, зазначила фон дер Ляєн. "Таким чином, завдяки допомозі з відбудови та експорту ЄС компенсує 25 відсотків від енергетичних потреб України на зиму", - сказав вона і наголосила, що "більша частина електроенергії має бути вироблена" на українській території.
Цій меті присвячений третій напрямок діяльності Єврокомісії, який полягає у підтримці децентралізації виробництва електроенергії в Україні та розширення відновлюваної енергетики, "оскільки невеликі енергооб’єкти чи сонячні електростанції легше захистити та важче вразити". Для реалізації цих кроків, ЄС виділив 160 мільйонів євро, з яких 60 мільйонів будуть витрачені на гуманітарну допомогу для обладнання спеціальних притулків та закупівлю обігрівачів. А 100 мільйонів євро, котрі надійдуть з прибутків від заморожених російських активів, підуть "на ремонтні роботи та відновлювані джерела енергії". "Це буде правильним, якщо Росія заплатить за руйнування, які вона сама спричинила", - наголосила фон дер Ляєн.
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Україні варто ввести "соціальний тариф" на електроенергію
Енергетична ситуація, у якій зараз перебуває Україна, "дуже непевна" і вона може погіршитися під час зими, адже зі зниженням температури потреби в електроенергії в країні зростуть, вважає виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол, який також взяв участь у пресконференції. "Люди будуть вимушені переміщатися, шукаючи собі притулку, де було б тепло і світло, і це, окрім соціальних чи енергетичних проблем, може призвести до певних політичних наслідків", - застеріг Бірол, вочевидь, натякаючи на ймовірне зростання кількості біженців з України до ЄС у зимовий період.
Заходи з допомоги Україні у цій ситуації, які пропонує Міжнародне енергетичне агентство, великою мірою збігаються з планом дій ЄС. Серед них - постачання в Україні устаткування та запчастин для енергооб'єктів та їх захист від нових атак росіян, посилення децентралізації енергетичної системи України та розвиток відновлювальних джерел, збільшення обсягів експорту електроенергії з ЄС.
Проте "головним рішенням" може стати введення соціального тарифу на електроенергію для домогосподарств та підприємстві в Україні, що дасть можливість заощадити, наголосив Фатіх Бірол і повідомив, що це питання наразі обговорюється з українським урядом. Суть дії соціального тарифу полягає у тому, що "до певного рівня споживання електроенергії її вартість субсидується, але коли цей мінімальний рівень перевищується, тоді її ціна зростає". "Це дасть можливість зекономити енергію, і це важливе рішення", - наголосив голова Міжнародного енергетичного агентства.
Україні не вистачає 4 гігавата електроенергії на зиму
Пізніше у спілкуванні з журналістами високопосадовець Єврокомісії повідомив, що за приблизними підрахунками потреби України в електроенергії на зиму становлять майже 18 гігават.
"10 гігават вже було відновлено. З відновленням та збільшенням обсягів експорту і підтримкою партнерів Великої сімки ми можемо допомогти Україні компенсувати ще 4,5 гігавата. Я сподіваюся, що ми зможемо покрити максимум, але прогалина у 4 гігвата цієї зими залишається", - повідомив співрозмовник.