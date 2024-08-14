РФ ударила балістикою по Одесі: є руйнування та поранені

Ввечері в середу, 14 серпня, російські війська завдали удару балістичною ракетою по Одесі.

"Ціллю агресора стала припортова цивільна інфраструктура", - повідомив у Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок атаки поранений водій зерновоза. Його ушпиталили в стані середнього ступеня тяжкості.



Згодом Одеська обласна прокуратура повідомила, що поранення дістала також працівниця порту.

Війська РФ регулярно завдають ударів балістикою по Одесі та області, намагаючись пошкодити портову та іншу цивільну інфраструктуру. Вони навіть використовують ракети з касетними боєзарядами, удари якими призводять до численних жертв серед цивільних.