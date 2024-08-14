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РФ ударила балістикою по Одесі: є руйнування та поранені

Степан Смишляєв
14 серпня 2024 р.

Російські війська цілили в цивільну припортову інфраструктуру Одеси. Внаслідок удару поранені працівниця порту та водій зерновоза.

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Рятувальники ліквідують пожежу після удару РФ по Одесі в травні 2024
Архівне фото ліквідації пожежі в Одесі, що виникла внаслідок російського ударуФото: State Emergency Service of Ukraine/Anadolu/picture alliance

Ввечері в середу, 14 серпня, російські війська завдали удару балістичною ракетою по Одесі.

"Ціллю агресора стала припортова цивільна інфраструктура", - повідомив у Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок атаки поранений водій зерновоза. Його ушпиталили в стані середнього ступеня тяжкості.

Згодом Одеська обласна прокуратура повідомила, що поранення дістала також працівниця порту. 

Війська РФ регулярно завдають ударів балістикою по Одесі та області, намагаючись пошкодити портову та іншу цивільну інфраструктуру. Вони навіть використовують ракети з касетними боєзарядами, удари якими призводять до численних жертв серед цивільних.

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