Дрони пошкодили портову інфраструктуру Ізмаїла, є поранені

Російські "шахеди" пошкодили припортову інфраструктуру та житлову п'ятиповерхівку в Ізмаїлі Одеської області. Кількох поранених госпіталізували.

Війська РФ у ніч на середу, 24 липня, атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, під прицілом була припортова інфраструктура та багатоквартирний житловий будинок.

"Внаслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено три вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС", - розповів він.

Троє людей дістали поранення. Двох із них госпіталізували в стані середньої тяжкості, а одній людині надали медичну допомогу на місці.

В Ізмаїльській районній державній адміністрації (РДА) уточнили, що портова інфраструктура Ізмаїла пошкоджена внаслідок удару дронами типу Shahed.

"Внаслідок нічної атаки відбулося влучання у житловий п'ятиповерховий будинок в місті Ізмаїл. Виникло часткове руйнування вікон, сходової клітини та фасадної частини без загоряння", - ідеться в повідомленні.

За даними РДА, госпіталізовані троє людей. Загиблих немає.

Росія атакувала вночі Україну ракетами та дронами

За даними Повітряних сил Збройних сил України, вночі російські війська завдали удару по Харківській області балістичною ракетою "Іскандер-М" і ракетою, тип якої встановлюється.

Місцева влада раніше повідомила, що один удар прийшовся по промисловій зоні Харкова, інший - по приватному сектору, внаслідок чого загинула людина.

По передмістю Харкова російські окупанти вдарили "шахедом", унаслідок чого виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків. Як повідомили у міністерстві внутрішніх справ України, працівники екопарку оперативно та вчасно евакуювали коней зі стайні та врятували їх.

Усього росіяни атакували вночі Південь України 23 "шахедами". Протиповітряна оборона (ППО) збила 17 з них, більшість - на Одещині.