  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Росія вночі атакувала Харків: є загиблий

Анастасія Шепелева | Віолетта Чайковська
24 липня 2024 р.

РФ била по Харкову та передмістю ракетами і дронами. Є влучання, постраждалі та жертва.

https://p.dw.com/p/4ieLD
ДСНС на місці удару РФ по Харкову 30 червня
Рятувальники на місці російської атаки в Харкові 30 червняФото: Sergey Kolzlov/EPA

У ніч на середу, 24 липня, російські війська атакували Харків.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, влучання зафіксували в районі приватного сектору. В одному з будинків виникла пожежа. "Є інформація про одного загиблого", - написав він у Telegram.

Ще один удар прийшовся по промисловій зоні. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

За попередньою інформацію мера, по місту били ракетами С-300.

РФ атакувала ракетами і "шахедами"

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов уточнив, що війська РФ завдали ракетного удару по Немишлянському району.

"Пошкоджені нежитлова будівля, щонайменше п'ять автомобілів. Без постраждалих. За іншою адресою є влучання у приватний житловий будинок. Виникла пожежа", - написав він.

За його словами, правоохоронці ще встановлюють тип ракет, якими атакували росіяни.

Під ранок окупанти вдарили також ударним дроном типу Shahed по Малоданилівській громаді Харківського району. "Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці", - розповів голова ОВА.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Заняття у підземній школі, Харків, травень 2024 року

Нескінченні повітряні тривоги і підземна школа. Чим живе Харків сьогодні

Нескінченні повітряні тривоги і підземна школа. Чим живе Харків сьогодні

Щонайменше 16 людей загинули внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету в Харкові. Кореспондентка DW днями пройшлася вулицями міста і спустилась у підземну школу, де вперше за понад два роки діти навчаються вживу.
Суспільство27 травня 2024 р.
Харків, червень 2024 року

Харків: дух спротиву під ракетним дощем

Харків: дух спротиву під ракетним дощем

Росія обстрілює прикордонний Харків частіше за інші великі українські міста. Руйнування видно в центрі та на околицях. Як живе місто сьогодні? Що кажуть місцеві жителі? Репортаж DW.
Конфлікти11 червня 2024 р.
Трамвай та протитанкові їжаки в Харкові, червень 2024 року

Харків. Вулиці прифронтового міста

Харків. Вулиці прифронтового міста

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Харків зазнає обстрілів. Ось яким побачив місто в червні 2024 року кореспондент DW.
Конфлікти2 липня 2024 р.10 фото