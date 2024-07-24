Росія вночі атакувала Харків: є загиблий

Росія вночі атакувала Харків: є загиблий24 липня 2024 р.
У ніч на середу, 24 липня, російські війська атакували Харків.
Як повідомив мер міста Ігор Терехов, влучання зафіксували в районі приватного сектору. В одному з будинків виникла пожежа. "Є інформація про одного загиблого", - написав він у Telegram.
Ще один удар прийшовся по промисловій зоні. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.
За попередньою інформацію мера, по місту били ракетами С-300.
РФ атакувала ракетами і "шахедами"
Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов уточнив, що війська РФ завдали ракетного удару по Немишлянському району.
"Пошкоджені нежитлова будівля, щонайменше п'ять автомобілів. Без постраждалих. За іншою адресою є влучання у приватний житловий будинок. Виникла пожежа", - написав він.
За його словами, правоохоронці ще встановлюють тип ракет, якими атакували росіяни.
Під ранок окупанти вдарили також ударним дроном типу Shahed по Малоданилівській громаді Харківського району. "Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці", - розповів голова ОВА.