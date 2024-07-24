Росія вночі атакувала Харків: є загиблий

РФ била по Харкову та передмістю ракетами і дронами. Є влучання, постраждалі та жертва.

У ніч на середу, 24 липня, російські війська атакували Харків.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, влучання зафіксували в районі приватного сектору. В одному з будинків виникла пожежа. "Є інформація про одного загиблого", - написав він у Telegram.

Ще один удар прийшовся по промисловій зоні. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

За попередньою інформацію мера, по місту били ракетами С-300.

РФ атакувала ракетами і "шахедами"

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов уточнив, що війська РФ завдали ракетного удару по Немишлянському району.

"Пошкоджені нежитлова будівля, щонайменше п'ять автомобілів. Без постраждалих. За іншою адресою є влучання у приватний житловий будинок. Виникла пожежа", - написав він.

За його словами, правоохоронці ще встановлюють тип ракет, якими атакували росіяни.

Під ранок окупанти вдарили також ударним дроном типу Shahed по Малоданилівській громаді Харківського району. "Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці", - розповів голова ОВА.