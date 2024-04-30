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Одеса: радіус уламків ракети з касетним снарядом був 1,5 км

Дмитро Шварц
30 квітня 2024 р.

Під час удару по Одесі 29 квітня РФ застосувала балістичну ракету "Іскандер" з касетним боєзарядом, фрагменти яких розлетілись на півтора кілометра та вбили 5 цивільних і поранили понад 30, в тому числі важко.

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Пожежа в будівлі Міжнародного гуманітарного університету в Одесі, яку ще називають "Замком Гаррі Поттера", що виникла внаслідок ракетного удару РФ 29 квітня 2024 року
Наслідки удару РФ по Одесі 29 квітняФото: Sergey Smolentsev/REUTERS

Росія під час удару по Одесі ввечері 29 квітня застосувала балістичну ракету "Іскандер" із касетним боєзарядом. Про це заявив у вівторок, 30 квітня, генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети", - написав він у Facebook і додав відео моменту ураження. 

Костін: Це свідоме рішення РФ убити багато цивільних

За словами генпрокурора, слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалене офіцерами збройних сил РФ свідомо, аби вбити якомога більше мирних українців.

Внаслідок удару по Одесі загинули п'ятеро людей. Понад 30 - травмовані. "Серед постраждалих - двоє дітей та вагітна жінка. П'ятеро поранених - у вкрай важкому стані", - написав Костін.

Читайте також: Серед поранених російським ударом в Одесі - Сергій Ківалов

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