Удар РФ балістикою по Одесі: кількість жертв росте

Російська армія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого є загиблі та багато поранених. За попередньою інформацією, в балістичної ракети була бойова частина касетного типу, яка розкрилася перед ураженням.

Росія ввечері понеділка, 29 квітня, завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого є загиблі та багато поранених.

Спершу було відомо про двох загиблих і вісьмох поранених. Згодом кількість постраждалих зросла до 17. "Пораненим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби", - написав голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у Telegram.

Пізніше стало відомо, що в лікарні померла одна з поранених. Станом на 20:30, за інформацією мера Одеси Геннадія Труханова, в місті троє загиблих і 20 поранених.

Станом на 20:40 кількість жертв зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік. Відомо вже про 28 постраждалих, серед яких двоє дітей (5 і 16) і одна вагітна жінка. Четверо поранених - у важкому стані, за їхні життя борються лікарі.

Балістика з бойовою частиною касетного типу

За інформацією голови громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука, удару завдали балістичною ракетою. "У ракети була бойова частина касетного типу. Це вона спочатку розкрилася перед ураженням", - написав він.

Під час повітряної тривоги на Одещині Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.