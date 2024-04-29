Серед поранених російським ударом в Одесі - Сергій Ківалов

Колишній нардеп і голова ЦВК, нині президент "Одеської юридичної академії" на момент ракетного удару РФ перебував у своєму так званому замку "Гаррі Поттера", який загорівся. За даними ЗМІ, Ківалова оперують.

Внаслідок російського ракетного удару по Одесі в понеділок, 29 квітня, поранення отримав Сергій Ківалов - колишній народний депутат України від проросійських "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку", ексголова Центральної виборчої комісії (ЦВК) під час виборів президента 2004 року, які вилилися в Помаранчеву революцію, нинішній президент Національного університету "Одеська юридична академія".

Про це повідомив нардеп з Одеси Олексій Гончаренко та низка українських ЗМІ.

Горить "замок Гаррі Поттера", Ківалова оперують

Гончаренко написав у Telegram, що росіяни вдарили по "Трасі здоров'я", а Ківалов був поранений у своєму будинку.

Поранення Ківалова "Суспільному " підтвердив проректор "Одеської юракадемії" Валентин Федоров. За даними видання, під час удару екснардеп перебував у будівлі, відомій в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера", яка загорілась.

За інформацією джерел "Української правди ", Ківалова оперують - у нього поранення стегна з пошкодженням артерії та венозна кровотеча.

Як повідомлялося, за інформацією голови громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергія Братчука, РФ ударила по Одесі балістичною ракетою з бойовою частиною касетного типу, яка розкрилася перед ураженням.

Станом на 20:40 відомо про чотирьох загиблих: чоловіка і трьох жінок. Постраждали 28 людей, серед яких вагітна жінка та двоє дітей 5 і 16 років. Четверо поранених - у важкому стані, за їхні життя борються лікарі.