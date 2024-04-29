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РФ ударила по Одесі балістикою з касетним боєприпасом - ОВА

Дмитро Шварц
29 квітня 2024 р.

Касетні боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель. В Одесі вже п'ятеро загиблих і понад 30 поранених, зокрема тяжко.

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Наслідок ракетного удару РФ по Одесі 26 квітня 2024 року
ОдесаФото: Viacheslav Onyshchenko/SOPA Images/picture alliance

Росія під час ракетного удару по Одесі ввечері понеділка, 29 квітня, застосувала балістику з касетним боєприпасом, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом, по одній з найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локації, де люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом. Такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель.", - написав він у Telegram. 

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Четверо загиблих, понад 30 поранених в Одесі

Станом на 22:00 відомо про чотирьох загиблих унаслідок отриманих травм. Ще один чоловік помер через інсульт, спровокований ударом.

Крім того, російський удар убив собаку.

Поранення в Одесі дістали 32 людини. 25 з них знаходяться в лікарнях, зокрема вагітна жінка та двоє дітей. У вкрай важкому стані - чотирирічна дівчинка. Також у реанімації шестеро дорослих. 

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