Більшість жертв касетних боєприпасів у 2022 році - в Україні

1172 людини постраждали у світі від використання касетних боєприпасів у 2022 році. Високий показник викликаний головним чином війною Росії проти України, зазначається у доповіді ICBL-CMC.

Гуманітарні організації фіксують дедалі більше постраждалих від касетних боєприпасів у світі. У 2022 році цим забороненим видом озброєнь поранено або вбито щонайменше 1172 особи, що є найвищим показником від початку публікації щорічних звітів у 2010 році, повідомляє у вівторок, 5 вересня, dpa з посиланням на організацію "Міжнародна кампанія із заборони протипіхотних мін та касетних боєприпасів" (ICBL-CMC) у Женеві.

У 2021 році по всьому світу було зафіксовано 149 постраждалих від застосування касетних боєприпасів.

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95 відсотків жертв - цивільні

Високий показник 2022-го пов'язаний головним чином із застосуванням касетних боєприпасів в Україні, ідеться у доповіді організації. Крім того, випадки поранень чи загибелі людей від таких снарядів зафіксовані минулого року в Азербайджані, Іраку, Ємені, Лаосі, Лівані, М'янмі та Сирії. 95 відсотків усіх жертв - цивільне населення, повідомила ICBL-CMC.

Більшість жертв касетних боєприпасів зареєстрован в Україні, де від них постраждали 916 людей. Це свідчить насамперед про широке використання заборонених снарядів Росією, упевнені експерти ICBL-CMC.

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Водночас касетні боєприпаси використовували у бойових діях проти РФ й українські збройні сили, зазначили вони. Рішення адміністрації США про постачання таких бомб Києву, ухвалене в липні 2023 року, є "небезпечним прецедентом", його мають засудити всі учасники Конвенції з касетних боєприпасів, включаючи Німеччину, переконані у ICBL-CMC.

"Варварська зброя"

Організація закликала світову спільноту "систематично засуджувати використання цієї варварської зброї та притягнути до відповідальності винних за її застосування". "Те, що цивільні через 15 років після заборони касетних боєприпасів продовжують гинути від цього виду зброї, є безпринципним", - заявила Мері Уерхем із міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, яка готувала цю доповідь. Правозахисники попереджають, що ці боєприпаси не розрізняють цивільних та військових цілей і можуть призводити до жертв навіть через довгий час після закінчення військового конфлікту.

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Розриваючись, касетні снаряди розкидають велику кількість суббоєприпасів. Люди, які залишаються живими після вибуху касетних бомб, часто втрачають кінцівки або отримують важкі, іноді множинні, травми життєво важливих органів. У 2022 році 185 людей були поранені або убиті касетними снарядами, що залишилися після закінчення бойових дій, зазначила організація.

Конвенція щодо касетних боєприпасів, яка забороняє використання, передачу та накопичення таких озброєнь, набула чинності у серпні 2010 року. На сьогодні її підписали 124 держави та ратифікували 112. Наступна конференція держав-учасниць Конвенції відбудеться 11-14 вересня у Женеві.

США та Україна не є учасниками Конвенції.