Одеса: балістика поцілила в "Нову Пошту", 14 постраждалих

Одеса: балістика поцілила в "Нову Пошту", 14 постраждалих2 травня 2024 р.
Війська РФ ударили по Одесі пізно ввечері середи, 1 травня, балістичними ракетами.
На місці влучання зайнялась масштабна пожежа. У навколишніх будинках вибило вікна. Станом на ранок середи, 2 травня, відомо про 14 постраждалих. "Одного чоловіка госпіталізовано в стані середнього ступеня важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці", - повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.
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"Нова Пошта" знову під атакою
"Нова Пошта" повідомила, що ракета поцілила в сортувальне депо та відділення компанії. Там також оприлюднили відео з місця пожежі.
Серед співробітників постраждалих немає.
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