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Одеса: балістика поцілила в "Нову Пошту", 14 постраждалих

Євгенія Наконечна
2 травня 2024 р.

Російська балістична ракета влучила в сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Внаслідок удару постраждали 14 одеситів.

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Пожежники гасять будинок, що палає
В Одесі пожежники долають наслідки чергової російської атаки (ілюстративне архівне фото)Фото: State Emergency Service of Ukraine/Anadolu/picture alliance

Війська РФ ударили по Одесі пізно ввечері середи, 1 травня, балістичними ракетами

На місці влучання зайнялась масштабна пожежа. У навколишніх будинках вибило вікна. Станом на ранок середи, 2 травня, відомо про 14 постраждалих. "Одного чоловіка госпіталізовано в стані середнього ступеня важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці", - повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер. 

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"Нова Пошта" знову під атакою

"Нова Пошта" повідомила, що ракета поцілила в сортувальне депо та відділення компанії. Там також оприлюднили відео з місця пожежі.

Серед співробітників постраждалих немає.

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