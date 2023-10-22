Жертву удару РФ по "Новій пошті" під Харковом ідентифікували

Ідентифікували тіло шостого загиблого внаслідок російського удару ракетами С-300 по терміналу "Нової пошти" під Харковом вдалося тільки завдяки ДНК. Тіло жертви обгоріло до невпізнання, кажуть у Нацполіції.

Експерти змогли ідентифікувати усіх шістьох загиблих внаслідок російського удару ракетами С-300 по терміналу "Нової пошти" в Харківській області, скоєного ввечері 21 жовтня. Про це повідомив у неділю, 22 жовтня, начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов журналістам "Суспільного Харків".

Вдень поліція зазначала, що встановлені особи п'ятьох загиблих, але тіло шостого надто сильно постраждало. Вже ввечері Болвінов розповів, що встановлено особу останнього загиблого: ним виявився 30-річний житель Харкова, уродженець Кам'янки Дворічанської громади.

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"Ми вивели ДНК-профіль загиблого і порівняли з його батьком, маємо збіг. Ми підтверджуємо, що особа, яку дістали з місця трагедії, ідентифікована. Батько та мати одразу його не упізнали через те, що тіло сильно обгоріло", - сказав начальник слідчого управління.

Немає вирви на місці удару

Також Болвінов вказав на те, що на місці удару немає вирви. Причиною цього може бути те, що ракета С-300 могла вибухнути раніше. "На місці ми не бачимо вирви, а бачимо величезну дірку у даху. Є такий варіант, що ракета могла у повітрі вибухнути, могла вибухнути на даху", - припустив він.

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Нагадаємо, російські війська у ніч на неділю поцілили ракетою по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич Пісочинської територіальної громади, що за 16 кілометрів від Харкова. Як повідомила згодом обласна поліція, на території термінала перебувало 22 людини, з них шестеро - загинули. За даними обласної прокуратури, постраждали 17 людей.

Вранці голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомляв, що двоє потерпілих перебувають у вкрай важкому стані, шість - у важкому, в решта - в стані середньої тяжкості або мають легкі поранення. Але вже вдень директор лікарні Руслан Врагов повідомив, що семеро перебувають у важкому стані, а решта - отримали легкі та середні поранення.