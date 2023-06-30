Українська "Нова пошта" відкрила відділення у Німеччині
Українська логістична компанія "Нова пошта" у четвер, 30 червня, відкрила відділення в Берліні, повідомляється на Facebook-сторінці Nova Post Deutschland.
Це перша філія українського підприємства в Німеччині. У відкритті взяв участь посол України у ФРН Олексій Макеєв.
Німеччина стала п'ятою країною ЄС, де з'явилися представництва "Нової пошти". До цього компанія вже була присутня в Румунії, Польщі, Литви та Чехії. Крім Берліна, до кінця року планується відкрити відділення також у Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені та Кельні, інформують у компанії.
"Нова пошта" поряд із підконтрольним державі оператором "Укрпошта" є однією з ключових компаній поштових перевезень в Україні. Поштові відправлення з України в Німеччину та навпаки досі були можливі передусім через національних поштових операторів двох країн. Окрім офіційних пересилань, українські біженці та інші жителі Німеччини активно користуються також послугами інших численних приватних перевізників для передачі посилок.
У зв'язку із повномасштабною війною РФ в Україні Німеччина прийняла понад мільйон українських біженців.
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