Ракетний удар РФ по Одещині: є жертви й поранені

Ціллю ракетного удару РФ була портова інфраструктура Одещини. Влада повідомила про одного загиблого та сімох поранених унаслідок удару.

Російські окупаційні сили завдали в четвер, 4 липня, ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Як повідомив у Telegram-каналі голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, ціллю російського удару була портова інфраструктура.

"Унаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще 7 поранено. Пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення", - написав посадовець.

У Силах оборони півдня кажуть про удар балістикою

Тим часом пресслужба Сил оборони півдня України повідомили, що удару було завдано балістикою. "Внаслідок удару пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. Виникла пожежа, яку ліквідували", - уточнили військові.

Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попережали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку та швидкісну ціль у напрямку Одещини, а в самому регіоні оголошували тривогу.

Обстріли Донеччини: без жертв теж не обійшлося

Тим часом місцева влада Донеччини повідомила про низку обстрілів, скоєних російськими агресорами по населених пунктах області. Так, за даними голова Донецької ОВА Вадима Філашкіна, одна людина загинула і 8 осіб поранено внаслідок обстрілів Новогродівської громади.

"У селі Завітне росіяни вбили дроном 55-річну жінку. Новогродівка зазнала двох ударів: спершу росіяни поцілили FPV-дроном у двоповерхівку, а трохи згодом обстріляли середмістя з Ураганів. Серед поранених - 4 дитини. Всі постраждалі доправлені до лікарні. Пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі й кав'ярню", - деталізував посадовець.