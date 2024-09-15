Удар по багатоповерхівці Харкова: є жертва, багато поранених

Російські війська поцілили авіабомбами в 12-поверхівку в Харкові. Відомо вже про щонайменше одну загиблу та понад 40 поранених, серед яких є діти.

Війська РФ ударили в неділю, 15 вересня, керованими авіабомбами (КАБ) по Харкову. В Немишлянському районі бомба поцілила в 12-поверховий житловий будинок, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, між 9-м і 12-м поверхами - пожежа та завали.

Станом на 22:00 рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загасили пожежу. Тим часом роботи з розбору завалів тривають.

Одна загибла, понад 40 поранених, серед них - діти

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, з-під завалів витягли тіло жінки похилого віку.

Відомо про 42 поранених. Серед них є четверо дітей, найменшій дитині - один рік.

Зеленський закликав світ допомогти захиститися "від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців": "Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об'єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору".

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Нагадаємо, армія РФ регулярно завдає ударів по Харкову, зокрема 30 серпня внаслідок влучання в житлову 12-поверхівку та дитячий майданчик загинули семеро людей, постраждали майже 100.