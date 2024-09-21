Росія цілила по Дніпропетровщині: балістику збити не вдалося

Війська РФ ударили в ніч на суботу, 21 вересня, по Дніпропетровській області чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

Балістику вони випустили з окупованого Криму та з Ростовської області, а керовані ракети -з окупованих територій Запорізької області.

Крім того, російська армія випустила 16 ударних безпілотників типу Shahed з Приморсько-Ахтарська та Курська в РФ.

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України, протиповітряній обороні вдалося збити п'ять керованих ракет і 11 БпЛА, тоді як ще п'ять дронів були локаційно втрачені через протидію радіоелектронної боротьби.

ППО працювала в Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

Жертви ударів

У Кривому Розі ракетний удар прийшовся по житловому сектору. Троє людей загинули, троє зазнали поранень.

У Дніпрі пошкоджені три багатоповерхівки та шестиповерховий навчальний корпус. Постраждали двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Нікопольському районі, який атакували дронами та артилерією, пошкоджені чотири будинки та автомобільна заправка. Зайнявся склад приватного підприємства: вигоріло 20 тонн соняшника. Поранена 38-річна жінка, вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.