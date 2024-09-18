У Сумах "шахеди" повторно вдарили по енергооб'єктах

Російські війська вночі повторно атакували об'єкти енергетики в Сумах. У Кропивницькому дрони пошкодили житлові будинки, є загиблий та поранена. На Миколаївщині уламки ракети РФ пошкодили аграрне підприємство.

У ніч на середу, 18 вересня, війська РФ завдали удару по Україні трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 52-ма ударними безпілотниками (БпЛА). Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), ракети запускали з окупованої Росією території Херсонської області, дрони - з районів російського Курська та Єйська.

У повідомленні йдеться, що протиповітряній обороні (ППО) вдалося збити 46 дронів, ще п'ять БпЛА були локаційно втрачені через активну протидію засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), один "полетів у Росію", а ракети не досягли бажаних цілей.

ППО працювала в Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

У Сумах виникла пожежа на енергооб'єкті

Тим часом національна компанія "Укренерго" повідомила, що російська армія вночі повторно атакувала дронами енергетичний об'єкт у Сумській області, через що виникла пожежа, але знеструмлень не було.

У Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА) уточнили, що РФ завдала удару дронами типу Shahed по енергетичних об'єктах обласного центру. "Попередньо, люди не постраждали. Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару. Внаслідок ворожих атак енергосистема області працює в напруженому режимі. Споживачів просять зменшити споживання електроенергії, особливо у пікові години", - йдеться в повідомленні.

У Кропивницькому пошкоджені будинки, є загиблий та поранена

У Кіровоградській ОВА розповіли, що внаслідок російської атаки в Кропивницькому пошкоджені кілька житлових будинків, а в одному з дворів зайнялась пожежа.

"На жаль, є загиблий. Легкі поранення отримала 90-річна жінка. Медики вже надали їй допомогу. Госпіталізації не потребує", - повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

На Миколаївщині є пошкодження на аграрному підприємстві

У Миколаївській області уламки збитої ракети спричинили пожежу сухої трави на території сільськогосподарського підприємства в Баштанському районі. Вибуховою хвилею пошкодило сільськогосподарську техніку.

Постраждалих немає, розповів голова ОВА Віталій Кім.