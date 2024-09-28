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Росія вночі двічі вдарила по лікарні в Сумах - є загиблі

Дмитро Шварц | Віолетта Чайковська
28 вересня 2024 р.

РФ атакувала Україну чотирма ракетами, зокрема балістичними, та 73 ударними дронами. ППО працювала в 13 областях.

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Рятувальники на місці російського ракетного удару в Чернігові, квітень 2024
Повторний удар РФ завдала під час евакуації хворих після першого удару (фото архівне)Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

Російська армія в ніч на суботу, 28 вересня, атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 73 ударними дронами типу Shahed.

Як стверджують Повітряні сили Збройних сил України, сили протиповітряної оборони збили дві ракети Х-59/69 та 69 "шахедів", тоді як через протидію засобів радіоелектронної боротьби три дрони були локаційно втрачені на території України, а ще один розвернувся назад у напрямку Росії.

ППО працювала в Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Повторний удар під час евакуації хворих

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що російський "шахед" вдарив по закладу охорони здоров'я в Сумах, а через кілька хвилин РФ завдала повторного удару, спрямувавши дрон на житловий сектор.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що армія РФ двічі вдарила по медичному закладу. "Внаслідок першого обстрілу загинула людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу. Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову наніс удар", - розповів він.

Станом на 09:30 відомо про шістьох загиблих. Серед них один поліцейський. 

Часткове руйнування бази відпочинку

В Одеській області внаслідок ракетного удару відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

"Також вигоріли дві поруч припарковані легкові автівки. Пожежа була оперативно ліквідована на загальній площі 600 квадратних метрів", - повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Постраждалих немає. 

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