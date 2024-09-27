Нічна атака РФ: один з "шахедів" залетів у Румунію

Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, двома крилатими ракетами Х-22 та 32 ударними дронами, один з яких залетів на територію члена НАТО "менше ніж на 3 хвилини".

У ніч на п'ятницю, 27 вересня, Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23, двома крилатими ракетами Х-22 та 32 ударними дронами типу Shahed.

Протиповітряна оборона (ППО) працювала в Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

"В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних безпілотники. Один БпЛА увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий БпЛА локаційно втрачено внаслідок протидії засобів радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Румунія: Російський дрон залетів на три хвилини

Своєю чергою румунське міністерство оборони заявило, що вночі ймовірно один із російських дронів увійшов у повітряний простір Румунії менше ніж на три хвилини.

У міноборони Румунії зазначили, що підняли в повітря чотири винищувачі для спостереження за атакою та шукають потенційні уламки.

Румунія, яка є членом НАТО, має 600-кілометровий кордон з Україною, а на її території неодноразово виявляли уламки дронів, якими Росія атакувала українські порти, розташовані через кордон на річці Дунай.

Наслідки атаки РФ: є жертви в Ізмаїлі на Одещині

Цієї ночі РФ атакувала дронами портовий Ізмаїл Одеської області, внаслідок чого загинули троє людей, поранені 11, зокрема дитина.

Крім цього, російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого пошкоджений промисловий об'єкт.