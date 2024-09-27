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РФ ударила по Ізмаїлу та Дніпру: 3 загиблих, 11 поранених

Дмитро Шварц
27 вересня 2024 р.

По Ізмаїлу російські війська вдарили дронами, а по Дніпру завдали ракетного удару.

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Дрон Shahed-136
Внаслідок дронової атаки в Ізмаїлі загинули людиФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

У ніч на п'ятницю, 27 вересня, Росія завдала ракетно-дронового удару по Україні, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Удар дронами по Ізмаїлу

Зокрема, армія РФ атакувала Ізмаїл Одеської області дронами. Внаслідок атаки загинули троє людей. Постраждали 11 людей, серед яких одна дитина.

"Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж", - повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер. 

Ракетний удар по промоб'єкту в Дніпрі

Ракетного удару російські війська завдали по Дніпру

"Є руйнування на території промислового об'єкту. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили", - повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Люди не постраждали.

Як повідомлялося, попередньої ночі Росія атакувала Україну шістьма ракетами та 78 дронами. Під ударом опинились енергетичні об'єкти в двох областях. Внаслідок атаки в центрі Києва загорілась 5-поверхівка.

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