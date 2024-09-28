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Удар РФ: у Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими

Валерій Сааков
28 вересня 2024 р.

Пошуково-рятувальні роботи і розбір завалів на місці удару військ РФ у Кривому Розі завершені. 30 вересня оголошено днем жалоби в місті.

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Наслідки ракетного обстрілу Кривого Рога, червень 2024 року
Наслідки ракетного обстрілу Кривого Рога (архівне фото)Фото: Ukrainian Emergency Service/AP/picture alliance

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили в суботу, 28 вересня, пошуково-рятувальні роботи і розбір завалів на місці російського ракетного удару по будівлі районного управління Національної поліції в Кривому Розі.

"Внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, серед яких - троє співробітників Національної поліції. Шестеро людей отримали травми, серед постраждалих - троє поліцейських та один військовослужбовець", - йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram.

Троє постраждалих перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

 30 вересня в місті оголошено днем жалоби за загиблими. 

Напередодні російські війська поцілили в адмінбудівлю Нацполіції в Кривому Розі балістичною ракетою "Іскандер-М". Унаслідок влучення ракети практично повністю було знищено будівлю управління поліції. 

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