Умєров: Норвегія надасть Україні шість F-16 найближчим часом

Шість F-16 від Норвегії надійдуть в Україну найближчим часом, заявив Рустем Умєров після зустрічі з норвезьким колегою. Водночас голова МЗС Норвегії анонсував 250 млн євро допомоги Україні на відновлення енергетики.

Найближчим часом Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16, повідомив у четвер, 17 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом на полях Ради Україна-НАТО.

В рамках перемовин вони також обговорили поточну ситуацію на фронті та потреби України, зокрема у далекобійній зброї. "Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони", - додав Умєров.

Також на зустрічі йшлося про розвиток української оборонної промисловості. "Запросив Норвегію долучитись до "данської моделі" - прямого фінансування українських оборонних підприємств. Працюємо в цьому напрямку", - зазначив український міністр.

Крім того, Умєров запропонував Норвегії взяти "шефство" над однією з бригад Збройних сил України за зразком Франції, яке передбачає тренування та комплектування.

Нагадаємо, Україна почала отримувати F-16 від партнерів наприкінці липня. Наразі відомо, що Київ отримав літаки від Нідерландів і Данії, але їхня точна кількість не називається. На початку серпня видання The Economist писало, що Україна отримала десять винищувачів. І Амстердам, і Копенгаґен пообіцяли, що до кінця року передадуть Києву нові партії F-16.

Норвегія надасть Україні допомогу на відновлення енергетики на 250 млн євро

Своєю чергою міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, який у четвер відвідав Україну, повідомив, що його країна надасть пакет допомоги на 250 мільйонів євро для підтримки української енергетики.

"Ми оголосили пакет допомоги в розмірі 250 мільйонів власне на підтримку енергетики. Ми співпрацюємо з нашими партнерами для підтримки відновлювальних та ремонтних робіт, того, що було зруйновано. Також ми допомагаємо будувати нову, потужну енергетичну інфраструктуру ХХІ століття, щоб вона була більш стійка, щоб її можна було легше захищати від майбутніх ударів", - сказав він.

Водночас міністр наголосив, що у зв'язку з наближенням холодів необхідно "подвоїти зусилля" з проведення ремонтних робіт і підготовки до зимового періоду.

Норвегія вітає "план перемоги", який представив Зеленський

Еспен Барт Ейде також привітав "план перемоги", який напередодні публічно представив президент України Володимир Зеленський.

"Ми вітаємо "план перемоги". Ми вважаємо, що це дуже добре, що президент України представив цей план у Верховній Раді, зараз він перебуває у Європейському Союзі і спілкується з ключовими лідерами. Ми отримали пояснення "плану перемоги", - зазначив міністр.

Окремо він відзначив наявність в цьому плані положень щодо участі України в забезпеченні європейської безпеки у майбутньому. "Це може сприяти майбутнім безпековим домовленостям. Це дуже гарні думки, я можу вам обіцяти, що на різноманітних європейських і міжнародних платформах я буду підтримувати цей підхід", - наголосив Еспен Барт Ейде.