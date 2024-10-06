Нідерланди доставлять Києву найближчими місяцями ще F-16

Нідерланди мали поставити Україні 24 винищувачі. Частина з них уже в Україні, решта прибуде найближчими місяцями, заявив нідерландський міністр оборони.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив, що перші з обіцяних 24-х винищувачів F-16 від Нідерландів надійшли в Україну, а решту доставлять найближчими місяцями. Про це у неділю, 6 жовтня, він написав у соцмережі Х.

"Вперше можу офіційно оголосити, що перші нідерландські винищувачі F-16 доставлені в Україну. Це дуже потрібно. Під час мого візиту до Харкова я бачив руйнування від російських авіаударів, часто лунала повітряна тривога. Решта з 24 літаків будуть доставлені найближчими місяцями", - написав Брекельманс.

Нідерландський міністр оборони також повідомив, що Нідерланди виділять 400 мільйонів євро на спільну з Україною розробку передових безпілотників.

Як повідомлялось, Україна після місяців очікувань почала отримувати F-16 від партнерів наприкінці липня. За даними ЗМІ, перші шість винищувачів Києву передали Нідерланди. Загалом ця країна пообіцяла передати Україні 24 винищувачі F-16.

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На початку серпня перші F-16 передала Україні також Данія, яка загалом зобов'язалася поставити Києву 19 винищувачів F-16. До кінця року Данія пообіцяла відправити ще одну партію.