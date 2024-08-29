Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 над Росією

У нідерландських збройних силах наголосили, що не запроваджували жодних обмежень щодо застосування винищувачів - ЗСУ можуть використовувати F-16 та іншу передану Нідерландами зброю на власний розсуд.

Україна може застосовувати отримані від Нідерландів винищувачі F-16 на території Росії. "Ми не запроваджуємо жодних обмежень щодо використання та дальності польотів F-16 за умови дотримання законів війни", - заявив командувач збройних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм в інтерв'ю національній радіомовній корпорації NOS у четвер, 29 серпня.

За його словами, те саме стосується й іншого переданого Нідерландами озброєння - Збройні сили України (ЗСУ) можуть розпоряджатися ним на полі бою "на свій розсуд", якщо дотримуватимуться принципів міжнародного гуманітарного права. "Ми хочемо, щоб Україна виграла війну, і докладаємо всіх зусиль, щоб це сталося", - пояснив він.

Україна після місяців очікувань почала отримувати F-16 від партнерів наприкінці липня. За даними ЗМІ, перші шість винищувачів Києву передали саме Нідерланди. Загалом ця країна пообіцяла передати Україні 24 винищувачі F-16. Ейхельсхайм не сказав, скільки з них уже розгорнуто у країні.

Київ розраховує отримати згоду на удари по РФ далекобійною зброєю

Цьогоріч питання використання західних озброєнь, які отримує України, для ударів углиб на території РФ набуло особливої актуальності. Спочатку воно гостро постало через наступ РФ у прикордонні Харківської області, для ефективного відбиття якого ЗСУ треба було завдавати ударів по російській території. Після вагань більшість партнерів дозволили Києву бити по військових цілях РФ у прикордонні. Навіть після початку операції ЗСУ у Курській області Росії союзники не висловили заперечень щодо використання там наданих озброєнь

Втім, не вирішеним залишається питання ударів західною зброєю по військових аеродромах і інших цілях, віддалених від кордону. Україна послідовно домагається дозволів партнерів на використання далекобійних ракет для таких атак, втім, поки безуспішно.

За даними ЗМІ, найближчим часом українські чиновники передадуть вищим посадовцям США перелік об'єктів на території РФ, які можуть стати цілями далекобійних ракетних ударів у разі скасування Вашингтоном відповідних обмежень.

Ейхельсхайм про наступ на Курщині: Блискуча операція

Командувач збройних сил Нідерландів також прокоментував наступ ЗСУ в Курській області, назвавши цю операцію "блискучою з практичної точки зору". "Вони зайняли велику територію досить швидко (...) Тим самим вони створили дилему для Путіна", - сказав Ейхельсхайм.

За його словами, зараз питання полягає в тому, як Київ зможе стратегічно використати свою присутність у Курську. "Можна використовувати це як розмінну монету на переговорах. Або ж використовувати це, щоб змусити Росію вивести війська з Донбасу. Ми не бачимо, щоб сталося останнє, тому поки не ясно, якою мірою це матиме стратегічне значення", - зазначив він.

Українські підрозділи почали наступ у Курській області 6 серпня. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на 27 серпня вони контролювали 1294 квадратних кілометри території РФ та 100 населених пунктів. Також вони взяли в полон щонайменше 594 російських військовослужбовців.