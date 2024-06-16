Норвегія надає Україні $103 млн на відновлення енергетики

Норвегія надасть Україні додаткові 1,1 мільярда норвезьких крон (майже 103 мільйони доларів США), щоб допомогти у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури, про що йдеться у повідомленні на сайті уряду Норвегії у неділю, 16 червня.

"Ми ведемо тісний діалог з Україною про те, як вона може використовувати ці кошти найбільш ефективно. Самі українці найкраще розуміють, що потрібно. Але важливо швидко розпочати ремонт інфраструктури, до настання зими", - заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

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За його словами, Норвегія сподівається, що це нове фінансування "дозволить пом'якшити частину збитків і забезпечити електроенергію в Україні".

Також норвезький прем'єр додав, що 120 мільйонів норвезьких крон буде спрямовано через Програму розвитку ООН (ПРООН) на ремонт енергетичної інфраструктури, що забезпечує Харківську область.

"Це фінансування допоможе, в тому числі, забезпечити стабільне електропостачання пологових блоків та операційних семи лікарень Харківської області. У деяких випадках доступ до електроенергії може означати різницю між життям і смертю", - наголосив він.

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У 2022 році Норвегія надала українській енергетиці 2,1 мільярда крон фінансування, торік - 1,9 мільярда.