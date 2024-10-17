Міністр оборони Нідерландів: Україна може бити по РФ з F-16

Перед засіданням міністрів оборони НАТО Брекельманс нагадав, що Нідерланди дозволяють Києву застосовувати передані F-16 для ударів по Росії.

Україна може завдавати удари по території Росії в оборонних цілях відповідно до міжнародного права з переданих Нідерландами винищувачів F-16. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком зустрічі очільників оборонних відомств НАТО в Брюсселі у четвер, 17 жовтня, передає "Укрінформ".

За його словами, країна вже поставила Києву першу партію літаків. Загалом Нідерланди пообіцяли передати Україні 24 винищувачі F-16.

"Зараз вони знаходяться в українському повітряному просторі. І ми завжди говорили, що Україна має дотримуватися міжнародного права. А міжнародне право не містить жодних обмежень щодо відстані. Міжнародне право не зупиняється на кордоні чи за 100 км від кордону", - наголосив міністр оборони Нідерландів.

Він додав, що F-16 можуть стати в нагоді для перехоплення ракет або для ударів, наприклад, по аеродромах Росії. "Отже, військові цілі. І це також дозволено робити на території Росії або в російському повітряному просторі", - зауважив Брекельманс.

Міністр вказав на важливість активізувати зусилля з допомоги Україні, що є "ключовим пріоритетом у ці дні". Згадуючи свої нещодавні візити до Києва та Харкова, Брекельманс зазначив що ситуація дуже тривожна "як на лінії фронту, так і у великих містах".

"Тому я думаю, що нам потрібно активізувати наші зусилля. По-друге, нам треба говорити про зміцнення нашої оборони та стримування, адже російська загроза лише зростає не лише у короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі", - вважає міністр оборони Нідерландів.

Як очікується, у засіданні міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 17 жовтня візьме участь президент Володимир Зеленський. Він представить союзникам НАТО "план перемоги" України - стратегію примусу Росії до реальної дипломатії.

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