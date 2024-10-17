Нічна атака Росії по Україні: є влучання

Про п'ять влучань в об'єкти інфраструктри України вночі 17 жовтня повідомляють ПС ЗСУ. На Миколаївщині атаковані енергетичні об'єкти, є знеструмлення.

У ніч на четвер, 17 жовтня, Росія завдала удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-59 та 56 ударними безпілотниками та дронами невстановленого типу. В результаті протиповітряного бою збили 22 російські безпілотники, повідомляють вранці 17 жовтня Повітряні сили Збройних сил України.

Ударні безпілотники знешкодили у Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях. За даними ПС ЗСУ, ще два безпілотники вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі, 27 ударних дронів та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачені внаслідок активної протидії РЕБ.

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Влучання по об'єктах інфраструктури

Водночас зафіксовано п'ять влучань ударних безпілотників по об'єктах інфраструктури у прифронтових областях, зазначили у ПС ЗСУ. Де саме сталися влучання і які пошкодження спричинені, не називається.

Тим часом Миколаївська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомила про атаку на обласну енергетичну інфраструктуру та наявні знеструмлення.

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи тривають. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні ОВА.

У Києві пошкоджений житловий будинок

Протягом ночі ударні російські безпілотники хвилями та з різних напрямків заходили на Київ, тривогу оголошували чотири рази. За попередніми даними влади столиці, має місце пошкодження житлового будинку в Деснянському районі. "Попередньо, внаслідок атаки російських ударних дронів у Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. За інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку було пошкоджено скління вікон і внутрішнє оздоблення кімнат. Даних про постраждалих не надходило", - повідомив вранці 17 жовтня керівник КМВА Сергій Попко.

У цьому ж районі столиці після атаки РФ виявили невеличкий уламок безпілотника на території дитячого садочка. "Розбита шибка в приміщенні закладу. Інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявили", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Водночас наголошується, що в результаті роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони всі російські безпілотники, виявлені в повітряному просторі над Києвом і на підступах до міста, були знешкоджені.

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