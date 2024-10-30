FT: Україна і РФ обговорюють припинення ударів по енергетиці

Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичних об'єктах одна одної, пише газета Financial Times (FT) у вівторок, 29 жовтня, з посиланням на джерела, знайомі з питанням.

Зокрема, з посиланням на співрозмовників, серед яких вказуються неназвані високопоставленні українські посадовці, видання пише, що Київ прагнув відновити переговори за посередництва Катару, які в серпні були близькі до угоди, але були зірвані через початок воєнної операції України в Курській області РФ. "Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось, - цитує газета дипломата, знайомого з питанням. - Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів".

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про захист енергетичних об'єктів може свідчити про готовність Росії до більш широких мирних переговорів. Домовленість ознаменувала б найбільш значну деескалацію війни з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на початку 2022 року, зазначає FT.

Частота ударів по енергетиці скоротилася в рамках домовленостей розвідок - джерело

За словами високопоставленого українського чиновника, Москва і Київ вже знизили частоту атак на енергетичну інфраструктуру один одного у останні тижні в рамках домовленостей, досягнутих їхніми розвідувальними службами.

І Київ, і Москва раніше визнали, що припинення атак на українську енергосистему та російські нафтопереробні потужності було в їхніх спільних інтересах, йдеться в статті. Але президент РФ Володими Путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять українські сили з Курської області, де останні все ще контролюють близько 600 кв. км території, наводяться у матеріалі слова колишнього високопоставленого чиновника Кремля, поінформованого про переговори.

Україна, тим не менш, за словами високопоставленого українського чиновника, планує і далі завдавати ударів по цілях, зокрема і по нафтопереробних заводах, щоб примусити Росію до переговорів.

"Мовчазна угода" РФ та України

Катар почав виступати посередником у переговорах між Києвом та Москвою у червні після "саміту миру" у Швейцарії, на який Росію не запросили. Інші спроби укласти угоду також зазнавали невдачі в минулому. Четверо українських посадовів розповіли Financial Times, що восени минулого року Київ і Москва уклали "мовчазну угоду" про те, що не завдаватимуть ударів по енергетичних об'єктах один одного.

Як наслідок, Росія тієї зими утрималася від масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України, як ті, до яких вона вдавалася у 2022-23 роках, розповіли виданню двоє українських посадовців та джерело у Вашингтоні. За словами цих людей, ця угода мала прокласти шлях до формальної угоди.

Однак у лютому і березні 2024 року Київ відновив дронові атаки на російські нафтові об'єкти, прагнучи посилити тиск на Москву після невдалого контрнаступу у 2023 році. Попри попередження Білого дому з закликом припинити удари, Київ продовжував їх, і Москва вважала, що "мовчазна угода" була порушена, стверджує видання з посиланням на джерела. Тоді Росія пішла на ескалацію, зазначає FT.

Минулого тижня Путін заявив, що Росія готова розглядати "будь-які варіанти мирних домовленостей, виходячи з реалій на місцях". До того він вимагав від України повного контролю над чотирма областями, які Москва контролює лише частково, а також повного скасування західних санкцій, нагадує видання. Україна вважає ці умови неможливими для будь-яких потенційних мирних переговорів, наполягаючи на реалізації пунктів "формули миру".

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