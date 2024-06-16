В ОП підбили підсумки "саміту миру" в Швейцарії

У Зеленського позитивно оцінили представленість на саміті в Швейцарії, а також те, що учасники розглянули три пункти "формули миру". Наступним кроком стане проведення тематичних заходів щодо кожного пункту.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква розповів про підсумки дводенного "саміту миру" у Швейцарії. У зробленому в неділю, 16 червня, дописі в соцмережі Facebook Жовка перелічив головні з точки зору Києва досягнення цього заходу.

"Безпрецедентна представленість - 101 держави та міжнародної організації, з них дві третини на рівні лідері", - наголосив посадовець. Це контрастує на тлі того, що лише рік тому відбулася перша зустріч 15 радників з питань національної безпеки у Копенгагені, яка "заклала підвалини нашого спільного успіху сьогодні", додав Жовква. "Відтоді були зустрічі у Джидді, на Мальті, в Давосі - і ми більш, ніж вшестеро збільшили підтримку "формули миру президента України", - написав він.

Іншим важливим аспектом, на який вказав Жовква, став розгляд трьох базових пунктів "формули миру" - питань щодо ядерної та продовольчої безпеки, повернення захоплених Росією військовополонених та цивільних. "Робота над планом їхньої імплементації вже розпочата", - написав посадовець.

84 учасники саміту підтримали заключну декларацію

Не менш важливим, на погляд Жовкви, стало й те, що загалом 84 учасники саміту підтримали спільне комюніке саміту. "Серед них не лише усі європейські та американські партнери, але й партнери з усіх континентів та регіонів, - додав Жовква. - Документ залишається відкритим для приєднання кожної держави чи міжнародної організації, що поважає Статут ООН та міжнародне право. І кількість держав, що приєднались до комюніке, точно зростатиме", - переконаний посадовець.

Підготовка до наступного подібного саміту

Також Жовква розповів і про подальші кроки після цьогорічного саміту. За його словами, ними стане проведення тематичних заходів щодо кожного пункту на рівні міністрів та радників. Низка держав, наголосив Жовква, вже висловили готовність організувати їх. Це, зокрема, Франція, Чехія, Туреччина, Кенія, Саудівська Аравія, Сполучені Штати, Норвегія, Польща, Канада, Катар, Чилі, Фінляндія, Нідерланди, Німеччина та Великобританія, перелічив посадовець.

"А після цього - виходимо на другий саміт, що має закласти основи тривалого та справедливого миру", - сподівається Жовква.

Нагадаємо, раніше Жовква пояснив, чому не всі учасники "саміту миру" доєдналися до заключного комюніке. Так, за його словами, дехто не підтримав його через процедурні моменти, а дехто - в силу рівня представництва.