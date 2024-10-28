Енергоатом: Дрон РФ був критично близько до Хмельницької АЕС

Через наближення російського "шахеда" до одного з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції в "Енергоатомі" закликали світ до протидії ядерному тероризму Росії.

Зранку понеділка, 28 жовтня, російський дрон наблизився на критичну відстань до одного з енергоблоків Хмельницької атомної енергостанції (АЕС), що спричинило реальну загрозу безпеці ядерного об'єкта. Про це повідомляє національна компанія "Енергоатом".

"Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше, адже наслідки може відчути увесь континент", - наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Росія посилює енергетичний терор українських АЕС

У компанії вказали, що з настанням осінньо-зимового періоду війська РФ посилюють енергетичний терор українських АЕС, створюючи нові ризики для безпечної експлуатації атомних об'єктів. На тлі цього Україна вчергове вимагає від світової спільноти "адекватної реакції та рішучих дій для припинення терористичних атак на об'єкти критичної інфраструктури".

Цієї ночі на Хмельниччині зафіксували найдовшу повітряну тривогу за весь час повномасштабної війни - небезпека повітряних ударів в області тривала 11 годин. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, над регіоном збили 10 російських ударних дронів. Унаслідок атаки пошкоджені вікна в житловому будинку, приміщення гаража та автомобіль. Інформації про загиблих чи поранених станом на обід 28 жовтня не надходило.