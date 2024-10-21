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ПолітикаУкраїна

Загроза від РФ: МАГАТЕ продовжує місію на електропідстанціях

Степан Смишляєв
21 жовтня 2024 р.

Присутність місій МАГАТЕ на ключових для роботи АЕС підстанціях допоможете забезпечити ядерну безпеку на тлі ударів РФ по енергетичних об'єктах, розраховують в міненерго.

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Прапор з логотипом МАГАТЕ
Україна домовилась з МАГАТЕ про розширення моніторингових місій на підстанції в середині вересняФото: picture alliance/dpa/AP

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у понеділок, 21 жовтня, продовжили моніторингову місію на одній із електричних підстанцій, яка є критично важливою для роботи українських атомних електростанцій (АЕС), повідомило міністерство енергетики.

У відомстві також зазначили, що згідно із узгодженим графіком візитів, місія МАГАТЕ буде продовжуватись почергово на всіх ключових для атомної енергетики підстанціях.

"Ми сподіваємося, що присутність інспекторів МАГАТЕ на ключових для роботи АЕС підстанціях магістральної електромережі допоможе підтримати ядерну безпеку та радіаційну безпеку. Адже удари Росії по цивільних енергетичних обʼєктах, зокрема ключових підстанціях, напряму загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко, якого цитує пресслужба відомства.

Україна домовилась з МАГАТЕ про розширення моніторингових місій на всі підстанції, що мають критичне значення для роботи АЕС, у вересні. Така необхідність виникла на тлі атак військ РФ, спрямованих на них.

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