РФ готується до ударів по ядерних об’єктах в Україні - МЗС

Російські війська готуються до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Раніше про такий ризик повідомляв президент Володимир Зеленський.

Російські війська готуються до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні. Про це у середу, 16 жовтня, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки, повідомляє "Укрінформ".

"Росія має повне домінування в повітрі. Ми знаємо, що вони готують удари по об’єктах нашої ядерної енергетики", - заявив очільник МЗС України.

Зважаючи на це, Україна наполягає на знятті обмежень щодо застосування ракет дальнього радіуса дії для ударів по військових обʼєктах на території РФ. "Це наше право згідно зі статутом ООН як країни, яка захищається. Це право з самооборони виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз. І я радий, що ми з присутніми тут колегами всі однодумці", - заявив Сибіга.

Сибіга: Участь КНДР у війні - величезна загроза подальшої ескалації

Крім того, очільник МЗС назвав участь Північної Кореї у війні проти України на боці Росії величезною загрозою ескалації і закликав союзників рішуче відреагувати, передає Reuters.

"Це величезна загроза подальшої ескалації. Ми наближаємося до нової фази, нових реалій війни", - наголосив Сибіга.

Нагадаємо, що про загрозу для ядерних об'єктів Україна вже заявляла. Зокрема, під час промови на Генеральній асамблеї ООН 25 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що від початку повномасштабного вторгенння в Україну війська РФ знищили всі українські ТЕС та значну частину ГЕС, а також готуються завдати ударів по АЕС.