  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

РФ готується до ударів по ядерних об’єктах в Україні - МЗС

Дмитро Шварц
16 жовтня 2024 р.

Російські війська готуються до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Раніше про такий ризик повідомляв президент Володимир Зеленський.

https://p.dw.com/p/4lsTX
Південноукраїнська АЕС
У вересні президент Зеленський теж заявляв, що війська РФ готуються завдати ударів по українських АЕС. На фото: Південноукраїнська АЕСФото: Mathias Bölinger/DW

Російські війська готуються до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні. Про це у середу, 16 жовтня, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки, повідомляє "Укрінформ".

"Росія має повне домінування в повітрі. Ми знаємо, що вони готують удари по об’єктах нашої ядерної енергетики", - заявив очільник МЗС України.

Зважаючи на це, Україна наполягає на знятті обмежень щодо застосування ракет дальнього радіуса дії для ударів по військових обʼєктах на території РФ. "Це наше право згідно зі статутом ООН як країни, яка захищається. Це право з самооборони виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз. І я радий, що ми з присутніми тут колегами всі однодумці", - заявив Сибіга.

Сибіга: Участь КНДР у війні - величезна загроза подальшої ескалації

Крім того, очільник МЗС назвав участь Північної Кореї у війні проти України на боці Росії величезною загрозою ескалації і закликав союзників рішуче відреагувати, передає Reuters. 

"Це величезна загроза подальшої ескалації. Ми наближаємося до нової фази, нових реалій війни", - наголосив Сибіга.

Нагадаємо, що про загрозу для ядерних об'єктів Україна вже заявляла. Зокрема, під час промови на Генеральній асамблеї ООН 25 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що від початку повномасштабного вторгенння в Україну війська РФ знищили всі українські ТЕС та значну частину ГЕС, а також готуються завдати ударів по АЕС.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Південноукраїнська АЕС (архівне фото)

Київ: Останньою масованою атакою РФ намагалася порушити роботу АЕС України

Київ: Останньою масованою атакою РФ намагалася порушити роботу АЕС України

Через атаку РФ 26 серпня від енергомережі були відключені чотири енергоблоки українських АЕС. За словами експертів, це може зашкодити реакторам і призвести до ядерних інцидентів.
Конфлікти29 серпня 2024 р.
Рафаель Гроссі на ЗАЕС (2023 рік)

МАГАТЕ показало наслідки масштабної пожежі на ЗАЕС: одну споруду доведеться знести

МАГАТЕ показало наслідки масштабної пожежі на ЗАЕС: одну споруду доведеться знести

Росіяни допустили інспекторів МАГАТЕ до градирні, де у серпні спалахнула пожежа. Її, ймовірно знесуть. Рафаель Гроссі особисто проінспектував об'єкт і показав відео із атомної станції.
Конфлікти5 вересня 2024 р.
Запорізька АЕС

Генасамблея ООН вимагає негайно повернути ЗАЕС під контроль України

Генасамблея ООН вимагає негайно повернути ЗАЕС під контроль України

Резолюцію про безпеку ядерних об’єктів України підтримали 99 країн. У документі закликають РФ вивести війська з усієї території країни, зокрема звільнити й ЗАЕС.
Політика12 липня 2024 р.