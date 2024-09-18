МАГАТЕ розширило допомогу Україні в галузі ядерної безпеки

Важливе значення для забезпечення ядерної безпеки України мають моніторингові місії на високовольтних станціях, наголосили в українському міністерстві енергетики.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширило допомогу в галузі ядерної безпеки, повідомив у середу, 18 вересня, генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

"Зустрівся з главою міненерго Германом Галущенком, щоб поінформувати про перебіг роботи після моїх переговорів з президентом (України Володимиром. - Ред.) Зеленським на початку цього місяця. МАГАТЕ розширило допомогу в галузі ядерної безпеки та підтримку планів України щодо використання обладнання з болгарського проєкту "Белене" для третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС", - написав Гроссі у Х.

Як уточнило міністерство енергетики України , Галущенко обговорив з Гроссі практичні кроки для скорішого розширення моніторингових місій МАГАТЕ на всі високовольтні підстанції, які є об'єктами російських атак і від яких критично залежить безпечний режим роботи українських АЕС. "Атакуючи підстанції, критичні для АЕС, росіяни прагнуть досягнути блекауту атомних блоків і зупинити нашу атомну генерацію. Дякуємо МАГАТЕ за підтримку і розраховуємо якомога скорішого продовження моніторингових місій на таких об’єктах. Цей напрямок роботи агентства має важливе значення для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки", - зазначив міністр.

У питанні будівництва енергоблоків №3 і №4 на Хмельницькій АЕС МАГАТЕ висловило готовність у наданні технічної допомоги з реалізації цього проєкту, зазначили у відомстві.

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Нагадаємо, під час масованої повітряної атаки, яку війська Росії здійснили 26 серпня, від енергомережі тимчасово від'єднувалися чотири енергоблоки українських АЕС.