На Хмельницькій АЕС дали старт зведенню двох енергоблоків

Україна починає будівництво двох ядерних реакторів на Хмельницькій атомній електростанції, розроблених американською компанією Westinghouse. Кожен з блоків матиме потужність понад 1100 мегават.

Україна почала будівництво двох нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції (АЕС), розроблених американською компанією Westinghouse, про що у суботу, 13 квітня, повідомила агенція AFP. На церемонії відкриття будівництва за технологією Westinghouse AP1000 були присутні посол США в Україні Бріджит Брінк та генеральний директор Westinghouse Патрік Фрагман. Церемонія старту проєкту відбулася 11 квітня на майданчику ХАЕС, інформацію з міркувань безпеки подають із відтермінуванням.

"Це наша відповідь терористам, це наша відповідь окупантам. Сьогодні ми говоримо про майбутнє, ми говоримо про стабільність, ми говоримо про розвиток атомної енергетики", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, плани щодо розвитку Хмельницької АЕС є найбільшим проєктом модернізації України після Другої світової війни.

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П'ятий та шостий енерголоки ХАЕС матимуть потужність у понад 1100 мегават, і, за словами Фрагмана, це буде "найдосконаліший ядерний реактор, що працює сьогодні у світі".

Як зазначив голова "Енергоатому" Петро Котін, після запуску всіх шести реакторів Хмельницька АЕС стане найбільшою електростанцією в Європі, випередивши Запорізьку. При цьому в "Енергоатомі" та Westinghouse не повідомили, коли саме запустять реактори, але, за заявою "Енергоатому", будівництво одного блоку реактора в мирний час займає п'ять років, а орієнтовна вартість складає від 5 мільярдів доларів.

Частково фінансувати проєкт буде Експортно-імпортний банк США.

У січні міністр енергетики України Галущенко в інтерв'ю міжнародній агенції Reuters заявляв, що Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів влітку чи восени цього року.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС. Два блоки базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два використовуватимуть західні технології американського виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

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