Зеленський пов'язав мирні переговори з РФ з енергетикою

Взаємне припинення атак на енергетичну інфраструктуру може це призвести до завершення гарячої фази війни, вважає президент України Володимир зеленський.

Припинення ударів по енергетичних об'єктах може стати першим кроком до припинення війни, заявив журналістам президент України Володимир Зеленський.

За його словами, "коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, досягнення результату в цих питаннях було б сигналом, що Росія, можливо, готова припинити війну". Також Зеленський наголосив, що якби напередодні зими Москва і Київ домовилися про припинення ударів по енергетичних об'єктах, це стало б значним кроком до деескалації конфлікту.

"Ми побачили під час першого "саміту миру", що може бути рішення про енергетичну безпеку. Іншими словами: ми не атакуємо їхню енергетичну інфраструктуру, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так", - цитує його Financial Times .

Зеленський: Ніякого миру в обмін на землю

Зеленський заперечив будь-які дискусії з західними партнерами щодо угоди "земля в обмін на мир", яка передбачала б прийняття України в НАТО в обмін на відмову від територій, окупованих Росією.

"Очевидно, деякі партнери можуть думати про це. Але вони не повідомляють про це безпосередньо мені, а скоріше через засоби масової інформації", - зазначив він.