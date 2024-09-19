ООН: Українці взимку можуть залишитися без води та опалення

Щоденні відключення світла взимку залишать цивільне населення без електрики та роботи водяних насосів, а деякі райони можуть залишитися без теплопостачання, зазначає моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Удари Росії завдали значної шкоди енергетичній інфраструктурі України, що може призвести до негативних наслідків роботи системи житлово-комунального господарства (ЖКГ) взимку. Про це йдеться у доповіді моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй (ООН) із прав людини в Україні, оприлюдненій у четвер, 19 вересня.

Представники ООН нагадали, що у період з 22 березня до 31 серпня цього року року збройні сили РФ здійснили дев'ять хвиль "добре скоординованих атак" на енергетичну інфраструктуру України, пошкодивши або зруйнувавши численні об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. "Ці удари спричинили серйозні довготривалі наслідки, завдавши шкоди цивільному населенню та ключовим системам: електропостачання, водопостачання, каналізації, опалення, охорони здоров'я, освіти та економіки країни", - йдеться у доповіді.

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Моніторингова місія також зазначила, що для повного відновлення та ліквідації цієї шкоди "знадобляться роки, що вимагатиме значних ресурсів як від держави, так і від приватного сектора". Крім цього, наголошується, що удари Росії призвели до подальшого переміщення населення та непропорційно вплинули на вразливі групи населення, а подальші атаки ще більше загострять цю ситуацію. Взимку, коли через низькі температури потреба в електроенергії зросте, "наслідки цих ударів загостряться", додали в ООН.

"Незважаючи на величезні зусилля української влади, енергетичних компаній, гуманітарних і відновлювальних організацій для запобігання гуманітарній кризі, взимку Україна зіткнеться зі значним дефіцитом електроенергії. Щоденні відключення світла в холодні місяці залишать цивільне населення без електрики, необхідної для обігріву осель, роботи водяних насосів та навчання дітей онлайн. Деякі райони можуть залишитися без теплопостачання", - йдеться у доповіді.

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Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оцінила атаки Росії на українську енергосистему як широкомасштабні та систематичні, а також зазначила, що є підстави вважати їх такимим, що порушують основоположні принципи міжнародного гуманітарного права.