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РФ ударила по житловому сектору Кривого Рогу: є загиблі

Євгенія Наконечна
21 вересня 2024 р.

Серед загиблих унаслідок російського ракетного удару - 12-річна дитина.

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Наслідки російської атаки на Кривий Ріг наприкінці серпня 2024 року
Наслідки російського удару по Кривому Розі наприкінці серпняФото: REUTERS

У ніч на суботу, 21 вересня, Росія завдала ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки. Відомо про трьох загиблих. За даними керівника міської військової адміністрації Олександра Вілкула, під завалами ще можуть перебувати люди. 

Серед загиблих - дитина

Серед загиблих - 12-річний хлопчик і двоє жінок 75 і 79 років.

Ще троє людей постраждали: 17-річний хлопець і чоловіки 31 і 50 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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