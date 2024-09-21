РФ ударила по житловому сектору Кривого Рогу: є загиблі

У ніч на суботу, 21 вересня, Росія завдала ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки. Відомо про трьох загиблих. За даними керівника міської військової адміністрації Олександра Вілкула, під завалами ще можуть перебувати люди.

Серед загиблих - дитина

Серед загиблих - 12-річний хлопчик і двоє жінок 75 і 79 років.

Ще троє людей постраждали: 17-річний хлопець і чоловіки 31 і 50 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.