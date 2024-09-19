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Нічна атака РФ: ППО збила всі дрони

Анастасія Шепелева
19 вересня 2024 р.

Росія вночі цілила по Україні чотирма ракетами та 42 "шахедами". Збити вдалося всі безпілотники та одну керовану ракету.

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Збиття "шахеда" в небі над Києвом
Збиття "шахеда" (архівне фото)Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Російські війська в ніч на четвер, 19 вересня, атакували Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69, а також 42-ма ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed.

С-300 та С-400 запустили по Харківській області з російської Бєлгородської області, керовану ракету з окупованої Росією частини Запорізької області, а "шахеди" - з Приморсько-Ахтарська та Курська, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України (ЗСУ).

ППО працювала в 9 областях

"В результаті протиповітряного бою збито всі 42 ударних БпЛА! Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69", - ідеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона (ППО) працювала в Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

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