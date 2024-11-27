АР: США хочуть, щоб Україна знизила призовний вік до 18-ти

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена закликає Україну швидко збільшити чисельність Збройних сил шляхом призову більшої кількості військовослужбовців. Так само Україні варто було б переглянути мобілізаційне законодавство, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років. Про це повідомила в середу, 27 листопада, інформагенція AP з посиланням на високопоставленого представника адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності.

За словами співрозмовника агенції, у Вашингтоні хочуть, щоб Україна знизила призовний вік до 18 років з нинішніх 25 років аби завдяки цьому розширити резерв чоловіків призовного віку, що могло б розв'язати проблему гострого браку особового складу у війську. Чиновник наголосив, що "чиста математика" ситуації, в якій опинилася Україна, полягає в тому, що їй потрібно більше військових для боротьби.

За словами американського чиновника, оцінки української сторони вказують, що їй потрібно близько 160 тисяч додаткових військових, але адміністрація США вважає, що потреба України в особовому складі вища. Нині понад один мільйон українців служать у війську, включно з Національною гвардією та іншими підрозділами.

У ЄС теж вказували Зеленському на проблему з недоукомплектацією військ

Президент України Володимир Зеленський також чув занепокоєння союзників в інших західних столицях про те, що Україна має проблему насамперед з особовим складом, а не з озброєнням, пише АР. Про це виданню розповіли на умовах анонімності кілька європейських чиновників, які знайомі з перебігом відповідних перемовин.

Європейські союзники також наголосили, що недостатнє укомплектування особовим складом означає, що незабаром Україна буде не в змозі продовжувати кампанію в Курській області РФ, особливо на тлі повідомлень про прибуття в цей російський регіон північнокорейського контингенту, зазначає AP.